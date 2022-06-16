針對動物之家興建規畫，北市動保處16日說明，提出的新方案為地上四層，無地下室建築，減少垃圾處理費用，總面積共4600坪，預計2026年7月31日完工，已獲委員會通過支持，將朝此方向推進。

動保處於財建委員會上說明動物之家新方案，將蓋一座地上四層建築，不開挖地下室，減少垃圾處理費，總面積為4600坪，並將原本農業區變更為機關用地，並納入動保處辦公廳舍規畫，提升行政效率，於2024年7月31日開工，2026年7月31日完工，總經費估9.62億元。

動保處長陳英豪表示，動物之家原先第一個方案在2021年提出，但因地下垃圾處理費增加，加上工程物價因疫情上漲，北市府覺得要再研議，才提第二個方案，把垃圾處理費用轉為實體建物改善費用，不挖地下室。

陳英豪指出，土地變更要經市府都市計畫變更程序，還得報到內政部，要花好幾個月，前兩個方案皆為年初提出，議員建議把動保處搬過去，才改成現在的新方案。

北市議員苗博雅表示，動物之家從柯市長第一任說要蓋，當時規畫方案要是恰當，現在應該快蓋完，這次期程比市民期待要晚很多，這點未來要重新檢討，希望期程可再縮短。

北市議員林穎孟接著問，接下來的規畫是否會因為換市長變動，或哪個程序是可變更的，動保處則回應，外界相關團體都支持就會按照規畫走下去，而市長也認同新方案。

動保處表示，中繼設施5月21日已啟用，於內湖復育園區設置犬舍5棟、貓舍1棟及辦公室，面積為638坪，可收容600隻狗、160隻貓，有議員也提出中繼園區無法完全容納犬貓，希望注意收容量能。