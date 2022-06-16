前幾天，德國萊茵金屬(Rheinmetall)在歐洲2022 國際武器展覽會( Eurosatory 2022)，提出自己研發的未來坦克KF-51黑豹式(Panther)，企圖進軍法國與德國的下一代主戰坦克市場。不過法德合資的KNDS防務技術集團公司，也立即展示了自己的增強型主戰坦克（EMBT）的實驗底盤，也同樣有許多進步的設計，甚至還有更大型的140公釐主砲。

防衛部落格(Defense Blog)報導，德國現役的豹2坦克(Leopard 2)已問世40年，而法國的勒克萊爾坦克(Leclerc tank)也問世了30年，雖然性能仍屬一流，但是如今的戰場環境已變，到處都有反坦克武器，令人擔心主戰坦克的生存性，顯然主戰坦克必須更新換代。由於法德兩國都有相同的需求，因此早在2019年，負責製作豹2的KMW公司，與負責製作勒克萊爾坦克的法國奈斯特集團(Nexter)，成立了合資聯盟，也就是KNDS，以合作的方式研發下一代坦克，稱為EMBT。

據KNDS表示， Eurosatory2022會展上的是EMBT的新實驗平台，有一個新研發的砲塔，目前採用的是改進的120公釐主砲，乘員仍為4人，其中2人在砲塔，2 人在前方駕駛艙，另一個「副駕駛」擔任的是無人機系統操作員。

在防護力方面，EMBT砲塔兩側整合了以色列的戰利品主防系統(Trophy APS)，它是經過實戰經驗的主防系統，擊落有威脅的火箭彈、迫擊砲等反坦克物體1萬多次。

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該車長10.45公尺、寬3.85公尺、高3.24公尺、重量61.5噸。配備了新的 1500馬力柴油引擎，搭配新式變速箱系統，它的平均車速為65 公里 /小時，車行範圍高達460公里。

目前概念坦克的主砲是是一門 120公釐、52 倍徑滑膛砲，集團已在規畫之後將採用Nexter研發的ASCALON 140公釐主砲，集團表示，ASCALON 140主砲具有一些特殊的關鍵優勢，它可以降低後座力，因為它能夠降低射擊動量設有自動裝彈機，機械化備藥庫裡有22發砲彈，封閉式彈艙存有另外20發。次要武器是30公釐平射/對空機砲，以及1挺12.7公釐機槍。