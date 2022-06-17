大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」使用後無法顯示C線（品管線），調查局追查發現是混用中國代工次級品出貨，該公司並遭外界質疑沒有醫療背景卻能代理快篩進口，衛福部食藥署挨轟嚴重失職。資深媒體人趙少康昨(16日)也在臉書痛批，蔡政府辯稱「EUA防君子不防小人」，完全是推諉塞責的說法。

指揮中心代理發言人羅一鈞15日回應，食藥署針對EUA審查很嚴格，「很多措施是防君子不防小人」。對此，趙少康在臉書表示，完全是推諉塞責的說法，企圖把責任全推給廠商，且不只沒有超前部署，還後知後覺，一點都沒有提高警覺、嚴審嚴查，怎麼有臉把責任完全撇清？

趙少康指出，「即使沒事先掌握國外資訊，富樂快篩台灣代理商醫優科技，5/13也正式發出公文向衛福部示警『有偽冒產品流入市面』，並主動放棄自己取得的EUA，這麼重要的警示，衛福部竟然拖了1個月才有動作，終於廢止富樂快篩的EUA」。

因此趙少康認為，正當國內疫情大爆發，大家瘋搶快篩的時候，卻有多達237萬劑假快篩已經流入市面，時間長達一個月，不法所得上億元。蔡政府除了草率核發EUA，之後也沒有做好市場監控追蹤，真是與病毒共存的最大破口。

最後趙少康更批，政府把關不力，黑心企業搶發國難財、疫情財，陳時中還要盡責監督的在野黨「不要打擊殷實商人」。國家給了蔡政府8000多億防疫預算，結果什麼都缺，類似弊案讓政府蒙受損失、犧牲國民健康，如果在國民黨執政時期，早就換了好幾個部長，蔡政府施政不只無法興利，連防弊都做不到，一場大疫，讓民進黨執政無能的真相顯露無遺。