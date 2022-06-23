國民黨立院黨團日前指稱，獲得快篩試劑EUA的「白千層有限公司」前身是多層次傳銷公司，且SD家用快篩靈敏度只有22.2％。白千層公司今（23）發布聲明，立委引用的數據僅為個人論文前的「草稿」，完全不具公信力及權威性，公司是以「法人身份」，成為其它直銷公司會員，並非直銷公司，要求立委道歉，還公司清白。

白千層公司表示，本公司進口鼻腔快篩試劑，與政府實名制快篩試劑（羅氏進口）為同一韓國製造商SD Biosensor（SDB），靈敏度高達91.1％，絕非國民黨聲稱之22.2％，國民黨引用靈敏度數據來自國外網站為「健康科學學術著作預印本（Preprint）」的發表網站，並非學術論文，亦非公開研究報告，更非大規模實驗檢驗結果，是論文前的「草稿」，不具有任何公信力、可靠度、權威性。

白千層公司強調，該網站於首頁警示，著作預印本僅是工作報告，並未經過同行或業內人士驗證，不可用於臨床實驗、健康相關行為，「更不可將報告發表於新聞媒體、造成既定事實」！

白千層說明，公司是以「法人身份」，成為其它直銷公司會員，並非經營直銷產品的直銷公司，公司並無生產製造、或當原廠總代理進口任何直銷品牌之營養食品、保健食品、化妝品等，由於傳直銷公司為鼓勵使用者成為會員，都設有零售價及會員價，負責人及家屬為直銷品牌愛用者，故以公司名義加入會員，產品僅與親朋好友分享，做為節稅之用。

此外，EUA取得過程完全合法、沒有任何政治力介入。EUA通過後公司增資，乃考量獲利與風險的正常的商業行為，且增資至430萬元，由幾位朋友集資而成，並非數千萬至數億元。

對於誤認為SDB和羅氏同樣有申請FDA認證，雖然兩者產品完全相同，疏失部分向各界道歉，產品說明已去除FDA認證，並已告知先前少量出貨的客戶，取得諒解與同意繼續出貨。

白千層公司要求國民黨立委提供正確靈敏度數據，並對公司道歉，還公司清白。