高雄某國小教師遭控涉嫌性騷擾，他在課堂上向學生說出「女生很好作弊，只要把字寫在胸罩內部翻一下就能作弊」、「被公幹屁股洗乾淨」等言論，但經學校性平會調查後，僅認定言論不當，但不構成性騷擾，對此，人本教育基金會向校方及高市府教育局提出質疑，教育局表示，該師遭懲處申誡，後續將依新事證重新調查。

人本教育基金會指出，高雄某國小老師擔任高年級導師時，遭投訴性騷擾該班五年級學生，他在課堂上對學生說出不當言詞，「女生很好作弊，只要把那個字寫在胸罩內部，然後要作弊的時候翻一下自己的胸罩」，且還對男學生表示「你那個屁股要洗乾淨一點，因為要被公幹」。

此外，該師還向男學生開玩笑稱「跟你媽媽借一件胸罩，再跟同學借衣服，在園遊會上就可以吸引客人」、「你褲子拉那麼高，顯得小XX很大」，相關言論均被錄音，人本教育基金會於2021年12月向校方檢舉。經學校性平會調查後，認定老師的確言論不當，但因為沒有學生感到不舒服，所以不構成性騷擾，最終該師被記申誡1次，且應上8小時性平課程。

人本教育基金會質疑，該案不認定性騷擾，只認定該師要補救性平意識相當不合理，為何不構成性騷擾還要上性平教育？可見性平會認為該師性平意識有問題，卻不敢或不肯說出「有性騷擾疑慮」，他們認為這個案件中，性平會怯於執行職責。

對此，高市府教育局表示，該案接獲檢舉後，學校已依法完成調查，該教師因確實有言詞不當之處，經學校教師成績考核委員會給予懲處申誡，後續將依人本教育基金會所提供的錄音檔等事證重新調查，並重申重視性別事件的立場，全案會依法辦理。

教育局表示，目前已責請學校依據性別平等教育法第17條規定，除了應將性別平等教育融入課程外，每學期應實施性別平等教育相關課程或活動至少4小時，並持續宣導身體界限及自我保護觀念，營造友善安全學習環境。