台北市有名正妹晚間搭乘236路公車時，慘遇癡漢乘客，該男一上車就往她身邊走過來，並且又猴急的想跨過她坐靠窗位子，她趕緊往內坐，由於男子穿著棉褲，一坐下後，她發現男子起生理反應，並且「反覆消漲」，又雙腳大開，直到男子要下車前，還在公車刷卡機前一直偷看她。

一名正妹在「PTT論壇」發文，她表示前天(20)日晚上10時許，搭乘236路公車深坑至公館，途中有名穿T恤與棉褲的男子一跳上車，就往她方向走過來，但明明還有許多空位，男子卻猴急的想要跨過她，坐靠窗的位子，她下意識趕緊往內側坐。

正妹深夜搭公車遇癡漢，她見對方穿棉褲，雙腳大開，並發現對方「「狂升旗」」。（翻攝自PTT論壇）

約5分鐘後，正妹突發現男子下體起反應，後來要消掉，但沒多久又起反應，而這次更加明顯，並且男子還是刻意往後躺、雙腳大開，她感到憤怒又害怕，想離開坐位，但又得跨過勃起男，她只好先拿紙袋隔開，四處搜尋竟發現公車上無「防制性騷擾扒竊專用鈴」，她只好裝鎮定向男友報備狀況。

後來男子在公館站下車，並且她覺得男子是故意的原因是「下車刷卡的那一分鐘，他一直在偷看我」；事隔一天，她向客運公司反應無「防制性騷擾扒竊專用鈴」，卻得到客服消極回應「會反應看看，但不保證有效」，另外她也表示，另外友女同事「在同一班公車，幾乎同時段遇到同一個人」。

文章一出，網友紛紛留言表示「這男的的生理反應真的有夠明顯，到底是多噁啦」、「還在有其他空位可選的狀況下選擇坐在年輕女子旁邊」、「刻意顯擺、還是有意讓陌生女性感到不適」、「真的不舒服」、「這種超噁又沒動手的好難處理，只能自己摸摸鼻子換位置」。