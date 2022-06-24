高雄市為改善移動污染源排放，積極協助業者爭取中央電動公車補助，總計已有195輛電動公車，占全市公車總數19.5%，為全國電動公車比例最高。今年6月更榮獲交通部示範型電動公車補助計畫評比第一名，預計年底將有54輛新電動公車領牌加入服務。為鼓勵業者汰換電動公車，高雄市政府更加碼祭出「電動公車行駛班次獎勵」、「行駛里程補貼」及「購車加碼補助」等多項補助措施，期提升電動公車營運效能，改善本市空氣品質。

高雄市現有195輛電動公車，占比19.5%，今(111)年獲得交通部示範型計畫評比第一名，補助購買28輛電動公車。加上去年底交通部核定補助購買26輛電動公車陸續交車，今年底高雄市總計有249輛電動公車，占比持續維持全國第一。另外，爭取環保署補助「高雄市公車服務升級改善空氣品質試辦計畫」，凡運用電動公車行駛班次比例最高者可享有75萬元補助，共計2年。為照顧公車駕駛長，也要求客運業者必須提撥一定比例補貼金額照顧公車駕駛長，以達公車營運正向循環。

電動公車能源效率佳，行駛時亦安靜無噪音，乘客乘坐也可享受舒適平穩的乘車環境外，因應淨零碳排政策，目前港都、漢程客運公司已通過環保署碳權抵換認證，對於提升整體公車服務品質及淨零碳排有很大助益。交通局呼籲市民朋友把握這次的超級優惠價，多多使用公共運輸通勤，減碳、安全又便宜。交通局再次提醒市民朋友乘車前多利用高雄iBus公車動態系統查詢，以瞭解公車即時資訊，也呼籲民眾搭乘公車時，口罩一定要戴好戴滿，維護自身及其他乘客健康。