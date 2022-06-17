國民黨立委賴士葆今（17）日在臉書指責，因為衛福部怠忽職守，濫發快篩執照給黑心不肖廠商大鑫公司，各地政府和民眾都是受害者。賴質疑，官商勾結疑點重重，政府沒有嚴格把關的證據歷歷在目，還要官官相護，繼續硬拗？

賴士葆也還原食藥署長吳秀梅化身高端代言人的離譜行徑：例如，外界質疑高端不良率達82％，她說這不代表不合格，搞不好是更好的產品。為了護航高端的EUA審查，會前將委員大換血，政治力活生生介入科學實驗。

賴士葆說，吳秀梅口中更好的產品高端疫苗不受國人青睞，最後打不完銷毀，幾十億就這樣泡湯了。這回捅的簍子是關乎人命的事，現在媒體說她政治實力難撼動，只能說蔡政府草菅人命，長官繼續撐腰。

賴士葆也回顧，食藥署核准首款唾液快篩劑的福又達公司，創辦人又是高端的負責人之一，陳時中說跟高端有關係那又有什麼關係。沒錯，只要跟綠營交好一切都沒有關係。高登環球登記資本額2百萬，可以拿到16.5億的快篩標案，廠商被媒體踢爆劣跡斑斑，最後棄標，陳時中還惋惜地稱之為殷實商人。

賴士葆直言，大鑫登記資本額只有50萬，取得快篩劑標案。明明美國FDA在3月份就示警了，食藥署5月10日還是發給大鑫福樂快篩EUA，當時已有廠商向衛福部檢舉該快篩是偽造的不良品，衛福部遲至一個月後才下令收回。

賴士葆痛批，官員的無能怠惰讓陳時中、吳秀梅的爭議事件簿再添一筆！