普生（4117）2021年受惠深化全球經銷業務拓展、申請各國專業認證及優化試劑生產量能等，營收5.52億元、淨利4,408萬元、EPS 0.74元，營運繳出歷年次高表現。瞄準精準大健康趨勢，今年將強化精準檢測、液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域。

普生表示，檢測試劑可應用於傳染性疾病、肝纖維化、生育、腫瘤標誌物、甲狀腺、心肌標記、循環腫瘤細胞、以及新冠肺炎等多元適應症檢測範疇，至今已有近80項試劑產品，有利開拓後疫情健康商機。

此外，CellBio癌症篩檢技術平台、試劑與其他傳染病檢測試劑，取得CE-Mark認證，持續在台灣進行更多臨床案例，並尋求中國合作夥伴，以期加速提高GBC普生自有品牌市場占有率。

普生2021年除新冠肺炎檢測相關產品隨著中亞、東南亞及中東等地區經銷商保持良好試劑訂單需求；美國Danner檢驗實驗室除新冠肺炎檢測量能提升、亦於去年完成建立CellBio癌症篩檢技術平台，並推出產品與服務給學術單位使用。

另，旗下液態活檢及「oh care歐克威爾」自有品牌等業務動能提振，包括聚焦癌症篩檢市場的CellBio新一代循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品；2021年已完成1,000件案例，並拓展全台各大醫院、診所合作銷售契機。

普生指出，歐盟今年5月26日起適用新的體外診斷醫療器材法(Regulation(EU)2017/746)，其法規主要三大特點包括提高體外試劑產品安全性、加強對患者之資訊透明度、加強警示與市場監督，以提高對於歐盟取證門檻、臨床階段相關費用及第三方認證機構等重視，對一定規模之檢測試劑廠商更具良好市場競爭條件。