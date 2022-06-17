台灣指數公司公布「特選高股息低波動股價指數」成分股定期審核結果，新增台塑（1301）、聯電（2303）及聯發科（2454）等17檔、另刪日月光投控（3711）等17檔，成分股納入和刪除之變動自17日盤後生效。連動該檔指數為元大台灣高息低波（00713）ETF。

選高股息低波動股價指數成分股納入17檔包括：1232大統益、1301台塑、1513中興電、2006東和鋼鐵、2204中華、2206三陽工業、2303聯電、2357華碩、2377微星、2379瑞昱、2408南亞科、2454聯發科、2458義隆、5306桂盟、6202盛群、6278台表科、9939宏全等。

成分股刪除17檔包括：1102亞泥、1216統一、1227佳格、2404漢唐、2809京城銀、2886兆豐金、2888新光金、2890永豐金、2892第一金、2912統一超、3231緯創、3711日月光投控、4915致伸、4938和碩、5469瀚宇博、6005群益證、6456 GIS-KY等。