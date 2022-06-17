施名帥到台北小巨蛋欣賞音樂劇《獅子王》。（寬宏藝術提供）

艾薇到台北小巨蛋欣賞音樂劇《獅子王》。（寬宏藝術提供）

百老匯音樂劇《獅子王》來台巡演佳評如潮，不少藝人也爭相來小巨蛋感受它的震撼魅力，日前在臉書上發布「很多孩子都走了」貼文引發爭議的郭彥均17日也和好友沈玉琳前來欣賞，被問到這半個月心情如何，他僅簡單回應「現在很好」。

一旁的沈玉琳立刻跳出來代答「他心如止水」，還不忘暖心安慰：「大家都知道彥均的初衷啦，懂的人就懂，不懂的人故意裝不懂，那也沒辦法。這個社會就是永遠信者恆信，所以我跟他說不用想那麼多，愛你的人always love you（永遠愛你），不愛妳的人看到你的臉就不爽，所以don't worry（別擔心）。」讓郭彥均感激地說：「他陪我好多天，這2個禮拜幾乎天天碰面。」

最近忙宣傳新劇《愛情發生在三天後》的施名帥今也現身，他說小時候看過動畫版，也在電影院看過真人版，這是第一次看音樂劇版，笑喊「最想看到辛巴被人舉起來的模樣」，而他原本要和女友朱芷瑩一起來，卻因為女方臨時有工作改成隔天，至於穩交5年是否有打算邁入人生下個階段，施名帥笑曝「她有說要給驚喜（指求婚）的話請稍微提醒，不要自己先跟媒體爆料」。

另外，艾薇、廖慧珍、Amanda（劉紀範）、黃冠智、劉修甫及檢場李翊君愛女香奈兒等也都到現場朝聖。艾薇表示最期待唱歌的部分，「聽朋友講很多歌都很好聽，還有小獅子被舉起來的畫面，覺得很可愛」，談到近況，她說正在籌備新專輯，「有很多大膽的挑戰，不管是MV還是在音樂，前天剛拍完MV和錄完新歌」，預計7月發行，希望大家多多支持。