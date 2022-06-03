吳宗憲（後排右二）今率眾星到西門町銷售卡拉轟天雷。（羅永銘攝）

吳宗憲今（3日）現身西門町，對於日前資深狗仔葛斯齊大爆汪小菲疑婚內出軌，他透露2日跟汪小菲有通話，「其實我有跟當事人講過，要嘛你就認了吧，或者另外一個學我不要認，一個人大戰500個酸民。」並建議葛斯齊做別的，不要挖別人古墳，大喊：「葛斯齊別搞了，來跟憲哥賣卡拉轟天雷。」對於憲哥勸收手，葛斯齊稍早做出回應：「憲哥一句話絕對沒問題！」

吳宗憲今下午受訪時透露汪小菲的心情：「他很無奈，為何一直朝著他打。」所以不但安慰汪小菲，還建議他之後該如何處理，講到這突然大喊：「小葛你不要再扯了啦！」表示雖跟汪小菲不算深交，但私下跟他見過幾次面，覺得人很客氣，認為他們昔日夫妻之間的事與他無關，以客觀角度看待。

至於汪小菲對葛斯齊撤告，吳宗憲說：「是我跟他講不要告了，還是我跟葛斯齊講一下，人家剛失婚，交交女朋友，婚後的事情當然不在話下，就跟離了婚再去結婚一樣，都該給予祝福。」

最近郭彥均的「很多孩子都走了」風波也引發爭議，吳宗憲表示：「沒有惡意的就沒有必要用那麼重的角度去看待他，他只是有感而發，如果講得不對的話，糾正一下就好了，也不要那麼嚴厲。」認為應該不會真的罰郭300萬。

聊到金鐘獎，他直言今年恐怕沒空出席，笑說：「很傻嘛拉成兩天，怎麼會這麼傻，好傻喔，傻到我們沒有時間就沒有辦法了，拍謝。」表示不明白為何要將戲劇、綜藝分開。

吳宗憲今在西門町推銷卡拉轟天雷，這波疫情有影響到生意嗎？他回：「卡拉轟天雷被影響的最嚴重，本來預期只有這樣，沒想到好成這樣。」透露卡拉轟天雷成長了2到3倍。日後會再推出自己設計的翻譯機，直誇「超屌的」，說演藝事業十幾年前就已他的副業了。他稱上海的辦公室在陸家嘴，裝潢好都沒進去過，租金一個月要價70萬台幣，表示等日後疫情趨緩還是會過去上班，當空中飛人。

Sandy日前說未來希望跟弟弟鹿希派開節目，吳宗憲聽了驚訝問「真的嗎」？接著說：「鹿希派沒有做到讓我滿意以前，我是不會太搭理他的。」開玩笑說3個姊姊財產也差不多分光了，男生就好好自己去努力，稱吃飯的一隻碗一隻筷子，都是自己賺的，沒有靠家裡一分一毫，希望兒子多多加油。