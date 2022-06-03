資深狗仔葛斯齊今(2日)本要開直播，持續爆料汪小菲的「後宮秘辛」，但後來卻稱「技術問題」，變成上傳影片的方式，他也曝光汪小菲與張穎穎的對話截圖，還原她懷孕和墮胎的來龍去脈。

影片中葛斯齊曝光張穎穎和汪小菲的對話，女方要男方給出孩子完整的出生規劃，才願意生下，不然就要去墮胎，但為什麼她肚子都沒有大起來？葛斯齊也爆料張穎穎要了550萬人民幣（約2400萬台幣）封口費，其中包含一套房和一輛車。

葛斯齊曝光張穎穎懷孕到墮胎的過程。(圖／翻攝自葛斯齊快手)

汪小菲稱張穎穎媽媽「丈母娘」。(圖／翻攝自葛斯齊快手)

而對於張穎穎的要求，汪小菲全都答應，並且是兩套房打通，汪小菲還在聊天對話中稱張穎穎的母親為「丈母娘」，讓葛斯齊相當驚訝，「都還沒結婚就喊丈母娘，你那時候的丈母娘是S媽啊」。

而墮胎後，張穎穎和汪小菲卻在有11人群組中公開吵架，對話紀錄中，張穎穎情緒激動，還不斷爆粗口，疑是因為汪小菲與其他女子來往，感到相當不滿，讓汪小菲在群組裡求饒：「我這輩子以後再也不和任何不認識的女人聯繫了。」

雖然汪小菲求饒，但張穎穎仍持續不滿「你中間沒什麼，我跟你在一起之後，XXX傷身體、傷心、失望，我不懂我圖什麼。」男方則繼續解釋：「什麼都沒有，就是那是打高爾夫的倆女一起打，吃了個飯。」

對於葛斯齊的爆料，汪小菲稍早發出聲明表示，對於個人所引發的紛擾將不再做任何回應，「本人希望讓一切與此事件相關的任何人、事與紛擾就此落幕，不再給家人和朋友帶來影響。本人在此也公開表示放棄追訴葛斯齊先生所有民、刑事之法律責任。」而張穎穎則是針對被傳「流產騙錢」提告，已蒐證向法院遞交了證據。