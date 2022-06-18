黑心富樂快篩劑爭議延燒，立法院國民黨團上午開記者會出示販售至台灣的富樂快篩劑外包裝從國際商品一維條碼到製造地，全都是山寨資訊，但不僅衛福部審核放水，海關進口時也未查驗，已是跨部會包庇弊案，呼籲檢調深入詳查。

國民黨立委費鴻泰表示，販售至歐洲的富樂快篩劑外包裝一維條碼，象徵製造國的前3碼為692，代表中國大陸製造（690至699），包裝標示製造地址就是在杭州，資訊相符。

但費鴻泰表示，販售至台灣的富樂快篩劑外包裝一維條碼，先是不符合國際規範的13碼，僅有12碼，少了一個檢查碼；前3碼為682更是查無此國山寨版「類條碼」資訊，也與包裝標示的製造廠商地址美國聖地牙哥不符。

費鴻泰批評，台灣進口的富樂快篩劑標示資訊是假的，代表快篩劑也是假的，衛福部開綠色通道做假放水過關，非常可惡，難怪驗出來一條線都沒有；做假的都可以通過，要食藥署長吳秀梅下台只是剛好而已。

但費鴻泰追查發現，大鑫這批共進2.4億劑大單的黑心富樂快篩劑，海關卻一件都沒有查，關務署應說明原因為什麼一劑都不查；若裏面有毒品，已經進來了。

黨團副書記長鄭正鈐表示，邵博士稱進口快篩劑中國大陸製造，衛福部發文稱醫優與大鑫快篩劑是美國原裝進口，現在包裝條碼資訊證實都是假的，其中誰造假說謊？全案已這是從食藥署、衛福部、關務署跨部會包庇弊案，檢調應深入詳查。

黨團總召曾銘宗表示，去年6月10日食藥署緊急公告的疫苗授權EUA審查標準，為高端疫苗量身訂造；4月19日福又達代理的福吉美唾液快篩劑通過專案輸入核准，搞了半天，創辦人也是高端的總經理。

曾銘宗說，今年5月14日資本額僅200萬，前身小吃店的高登遭爆取得16.5億元快篩劑採購案；這次被追查中的大鑫公司黑心快篩劑，衛福部與食藥署爭議罄竹難書，吳秀梅與衛福部長陳時中下台剛好而已，還要追究行政與刑事責任。

黨團副書記長李德維表示，其他廠商要申請不同品牌快篩劑EUA、輸入進台灣卻困難重重，大鑫在這樣非常應該嚴格把關過程中，卻可以被開綠燈一路暢通，對外界質疑，吳秀梅要講清楚。