近日東方甄選直播持續走紅，熱度仍未觸及天花板，從16日帳號粉絲突破千萬後，17日東方甄選再度漲粉300萬。而反觀4到5月出現「現象級」走紅的健身主播劉畊宏則顯得氣勢走緩。專業人士認為，「花無百日紅」的道理，同樣適用直播界，但對劉畊宏來說，其流量變現仍未結束。

今年4月，劉畊宏的《本草綱目》毽子操火遍全大陸，掀起健身熱潮外，劉畊宏本人更在1個半月內抖音漲粉超6000萬。但隨著6月多地疫情防控措施調整，越來越多人走出家門、恢復正常生活，也讓全民在家跟著跳操的日子似乎一去不復返，甚至第三方平台資料顯示在6月初劉畊宏的粉絲增量出現負成長。

而不少大陸網友雖然喜歡跟著劉畊宏跳操，但不熱衷追直播。一名「劉畊宏女孩」表示，《本草綱目》這種歌曲節奏對我來說太快了，看直播跟不上，自己更願意跟著重播慢慢練習。另一名則說，很多看劉畊宏直播的人，對健身訴求並非剛需，一旦不用再居家，看熱鬧的人也就自然散了。

根據中新財經報導，除了稍早的軟性廣告之外，劉畊宏也開始嘗試在直播間打「硬廣」。近日，劉畊宏在直播間向網友推薦了一款智慧螢幕，稱可對著自己直播的動作進行練習。這或也意味著，未來劉畊宏的變現之路將更加多元。

易觀分析品牌零售行業資深分析師李應濤認為，即使疫情影響消退，健身直播的前景依然可期，未來健身直播本身也會反覆運算更新，例如改進設備技術，從而增強線上直播的體驗性和互動性。