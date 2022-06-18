木柵區筍農游璧菁（左）奪下「綠竹筍王」冠軍及「甜筍王」雙冠王大獎，游璧菁表示，很開心有機會奪下大獎。（北市產發局提供／張芷瑜台北傳真）

新鮮好筍在這裡！第四屆「台北市綠竹筍品質評鑑比賽」頒獎典禮，18日在台北花博農民市集登場，今年多達110位筍農切磋，最後由木柵區筍農游璧菁奪下「綠竹筍王」冠軍及「甜筍王」雙冠王大獎，游璧菁表示，很開心有機會奪下大獎，也分享要在冬天清筍頭，才能種出又漂亮又甜的竹筍。

產發局表示，北市綠竹筍主要產季為6至9月，現在正是品嚐綠竹筍的最佳時節，台北市以木柵、景美、士林、北投、內湖及南港為綠竹筍產區，年平均產量約96萬公斤，今年比賽邀集110位筍農切磋，經評審團目測、觸摸以及儀器檢測等方式，評鑑綠竹筍的外觀、色澤、柔軟度、甜度，選出冠、亞、季軍、甜筍王以及優良獎得主。

獲得亞軍的筍農周懋梁表示，周家在老泉里四代務農，幾乎所有親戚朋友都種植綠竹筍，冬天農閒時會一起整理，農忙採收完也會分享資訊，彼此支援銷售，當初是從電子業轉換跑道務農，並和此次獲得雙冠王大獎的妻子游璧菁一起回家耕種。

為何今年得獎筍農大多來自木柵區，周懋梁說，大家一起改良耕種，種出的品質就會好，且種竹筍是很需要勞力的產業，以筍農主力多在60多歲，甚至70、80歲來說，這區蠻多50多歲的筍農，體力有優勢，不管半夜挖竹筍，挑竹筍或冬天要整理筍子等，如果年紀大就比較難負荷。

游璧菁表示，奪得冠軍的之前也有參賽經驗，但這是第一次得到這麼大的獎，覺得是自己運氣好，而說到種植竹筍的訣竅，她也大方分享，就是冬天整理時清筍頭要清乾淨。

周懋梁解釋，種竹筍像養小孩，要把資源平均分配到每個竹筍上，所以竹園種植比較疏離，除了讓竹子受光面積均勻，也有生長空間不會太擁擠，竹筍才能又大又彎又甜，冬天時就要把竹筍多餘生長點切掉，明年新筍生長才有空間。

周懋梁也感嘆，種竹筍這項產業，新生代沒有人願意接，自己的小孩也都沒興趣，其實蠻可惜的，也許自己還能做十幾二十年，但等體力衰退，如果沒年輕人來接，品質好的綠竹筍恐怕會越來越少。