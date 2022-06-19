寶山鄉綠竹筍評鑑獲特等獎的青農江政峰（中）說，種竹筍前要挑選優秀母竹，依土壤性質施肥，並以無毒友善耕作方式，就能種出又大又美味的竹筍。（羅浚濱攝）

新竹縣寶山鄉公所為推廣鄉內種植的綠竹筍，19日在寶二水庫舉辦「水庫綠竹荀健行」等綠竹筍節活動，吸引很多民眾參與，並在攤位選購綠竹筍，其中今年獲得「寶山甜筍王」的農民曾文瑜販售的甜筍，很快就被搶購一空。

活動在改善完成的大壢老仙爺廟前廣場舉辦，縣府投入600萬元將廣場新設置鋪面，增設停車空間、設置鐵馬驛站及自行車沿線導覽指標等觀光休憩設施，營造寶二水庫友善的旅遊環境。

副縣長陳見賢說，新竹縣綠竹筍種植面積約349公頃，在寶山鄉種植面積約87公頃，年產量達到700多公噸，佔竹縣綠竹筍產量的3分之1，在縣府、公所與農會攜手合作下，提升寶山觀光硬體空間，舉辦產銷活動帶動寶山觀光與產業發展，活動吸引眾多人潮前來，象徵寶山在地優質美味的綠竹筍成功打出名號。

寶山鄉農會舉辦綠竹筍評鑑，由農業專家針對外觀、肉質、色澤、柔嫩度、甜度等項目進行評比，其中農友曾文瑜種植的綠竹筍奪得「寶山甜筍王」，甜度高達6.7度，現場馬上被搶購一空！

曾文瑜的母親說，家裡種300多棵綠竹筍，並且用有機栽培，往年在5月母親節過後開始採收到8月，今年因梅雨不斷，綠竹筍成熟的比較慢，但品質都很不錯。

獲特等獎青農江政峰表示，父親退休後接手種竹筍的工作，要採新鮮的竹筍凌晨2點就起床，種植前要挑選優秀母竹，依照土壤性質來施肥，並以無毒友善耕作方式，就能種出又大又美味的竹筍！

很多民眾參加「水庫綠竹筍闖關健行」活動，沿途欣賞寶二滿水位的美景，途中並設置和綠竹筍相關的關卡讓民眾闖關，完成即可領取限量60元的遊園券60元，兌換現場攤位商品，現場熱鬧滾滾！