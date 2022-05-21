龍崎區農會今年跨足推廣畜產，推出「龍崎跑山雞」、「龍崎黑毛豚」伴手禮。(曹婷婷攝)

台南龍崎有許多土雞城，當地放山雞頗有口碑，但養雞農單打獨鬥，雞隻多交由中盤商銷售，為提高農民收益，龍崎區農會今年輔導成立土雞產銷班，20名班員合計飼養3、40萬隻放山雞，推出「龍崎跑山雞」伴手禮，行銷在地特色。

龍崎區農會一直以來主打綠竹筍特產，綠竹筍經嚴選分級，在北部拍賣市場享有好口碑，除了綠竹筍，當地其實還有養毛豬、放山雞，龍崎區農會推廣部主任董啟聖表示，除了全力行銷綠竹筍，農會今年也積極發展在地畜產，首度推出雞腿排、鹹豬肉2款真空包裝的伴手禮，今天在龍崎竹炭故事館銷售，吸引不少民眾朝聖嘗鮮。

董啟聖說，「龍崎跑山雞」與「龍崎黑毛豚」均為在地養殖，最大特色就是，當地屬於青灰岩地形，雖然不利於種植農作物，卻極適合放養禽類，放山雞也因陡峭地形而有極大的運動量，肉質緊實。

他說，以往當地養雞農戶都是單打獨鬥，雞隻交由中盤商銷售，此次整合成立產銷班，成立不久，已有20名成員加入，由農會協助將放山雞品牌化，命名為「龍崎跑山雞」，幫農民行銷推廣。

龍崎區農會今天也舉行綠竹筍評鑑，40名農友參賽，邀請台南區農改場專家評分，評比綠竹筍外觀、色澤、柔嫩度及糖度，最後由侯榮錦抱回冠軍。