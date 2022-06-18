健保局實施「慢性病連續處方箋」將近30年，除了可讓病情穩定的患者不需因為拿藥舟車勞頓外，甚至省去在原處方醫院等待拿藥的時間，但施行效果不甚理想，至今仍有近7成的患者持處方箋至原醫院領藥，高市議員李雅靜17日召開「高雄市慢性病處方箋領藥便利性探討公聽會」，盼提高民眾到社區藥局拿藥的意願。

高雄市藥師公會理事長張盈棠指出，民眾不用擔心藥局沒有藥，若是有足夠的釋出處方箋，有需求的藥局自然會進藥，全國處方箋釋出率最低的就是高屏地區，當初台北市推動處方箋社區藥局領藥，由台北市政府以預算補貼醫院因釋出處方箋而虧損的缺口，所以根源還是在藥價總額必須分離，解決醫院端釋出處方箋的障礙。

高雄市第一藥師公會理事長劉亮君表示，健保局今年編列1800億藥事總額，藥師全國聯合會希望健保局能將其中約200億的慢性病用藥，從1800億總額中分離出來，但今年健保委員會依然沒有通過實施，此舉將嚴重影響醫院處方箋釋出的意願。

高市府衛生局副局長林盟喬指出，高雄市慢性病連續處方箋釋出率逐年增加，已從2019年26％增長到去年的33％，高雄市立醫院9個醫療院所，其中有4個公辦公營醫院，衛生局積極推動慢性病連續處方箋至社區藥局領藥，其中市立聯合醫院慢性病連續處方箋釋出率高達6成。

李雅靜認為，民眾到醫院領藥除了舟車勞頓，甚至會花費許多時間等待取藥，更沒充分時間進行藥事諮詢，期盼衛生局能研擬獎勵方案，鼓勵醫院積極提高釋出慢性病連續處方箋，疫情期間的居家照護機制，民眾體驗送藥到府的便利性，現階段將會是一個契機，希望有效提高民眾到社區藥局領藥意願。