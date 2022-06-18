性感女神鍾麗緹23歲大女兒張敏鈞（Yasmine），遺傳媽媽的好基因，不僅擁有亮麗外貌，身材也是相當火辣，去年底參加「溫哥華華裔小姐」比賽，更獲得亞軍好成績，平常不吝於秀出好身材的她，近日在IG限時動態秀出超巨上圍，讓人看了血脈賁張。

Yasmine穿上平口上衣，露出胸前大片春光，一對豪乳呼之欲出，深邃事業線更是一覽無遺，雖然她中途疑似被旁邊人提醒，把衣服拉高，但手放下後，依舊遮不住傲人雙峰，好身材相當吸睛。

張敏鈞衣服太低豪乳遮不住。(圖／取自張敏鈞IG限時動態)

擁有中越混血基因的鍾麗緹，和第一任比利時丈夫Glen Ross育有一女Yasmine，而她繼承媽媽混血立體五官，加上超有料身材，一直以來都受到網友高度關注。

去年Yasmine跟隨媽媽腳步，參加「溫哥華華裔小姐」比賽，獲得亞軍和最上鏡小姐，而鍾麗緹從女兒比賽初期就默默在背後支持，看到她獲得亞軍，也相當開心和欣慰，對於女兒的未來則是無條件支持，Yasmine也透過選美經驗，有了踏入演藝圈的打算。