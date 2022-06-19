大陸女星Angelababy（楊穎）有著精緻五官，雖育有一寶「小海綿」仍維持姣好身材，日前參加陸綜《萌探探探案》聊到過去遭觀眾質疑「拍戲假吃」而被網友轟事件，讓她罕見動怒喊「真的很氣」。

Angelababy參加陸綜《萌探探探案》透露，網路上最大的謠言是自己的食量，大部份的人都認為她食量小，為何在拍戲時還要假吃，因網路有流傳一個動圖，是Angelababy在2015播出的《雲中歌》，戲裡淺嘗小口點心，乍看之下像是沒吃，這點到為止的動作，使她在節目特別解釋說：「導演說這個東西你就小嘗一口，你不可以把他咬掉了，咬掉了它沒有替補的，那我也沒辦法呀，我只能聽導演的。」Angelababy吐心聲：「我這麼多戲，拍了這麼多吃飯的東西不看，就看這個，真的很氣。」

而在場的藝人同聲安慰，同時節目也曝光她真實吃東西的畫面，Angelababy仍忍不住「就假吃犯不著吧」，結果這謠言就傳了近7年， 網友也紛紛安慰留言「清者自清，不要為了黑而黑」、「造謠全憑一張嘴哦 真的是」、「她身上造謠的事多著呢 粉絲都免疫了」、「拍戲還要假吃 真的太不容易了吧」。