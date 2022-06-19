疑討債鬧出人命！新竹男遭痛毆丟包醫院不治 2嫌自首 12:452022/06/19 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣一名22歲林姓男子疑似遭債主拖到橫山鄉毆打成重傷，丟包醫院門口，經急救後仍不治。圖為橫山警分局。（翻攝自Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣一名22歲林姓男子與人有財務糾紛，18日下午4時許被2名討債男子擄走，在橫山鄉竟遭到棍棒痛毆成重傷，2名行凶男子將林男送到竹東榮民醫院門口丟包，院方發現後急救，林男仍傷重不治，2嫌自知難逃法網，自行到派出所自首，橫山分局下午2時將說明案情。 新竹輪胎行縱火釀8死 孽子清醒仍無法做筆錄 原因曝光 林智堅選桃園、沈慧虹戰新竹 鄭宏輝喊話支持者「要冷靜」 民進黨辯解林智堅非落跑市長 網友譏「大新竹還沒影、人就跑了」 #新竹 #債務 #丟包 #醫院 #竹東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沈慧虹加入民進黨 曝申請書推薦人是他 19:092022/06/18 政治 賴香伶批民進黨黑箱作業 諷力推大新竹的林智堅「只想當市長」 19:262022/06/18 政治 為受虐兒尋家 沈仲敏盼成立育幼院 04:102022/06/19 生活新聞 高虹安轟林智堅讓新竹市民失望 沈慧虹反批：妳沒真心 12:252022/06/19 政治 警局前挑釁辦喪事陣頭賀分局長調職 警掃黑再逮12幫眾 15:432022/06/18 社會 發千字文力挺林智堅 鄭文燦：民調穩贏張善政 18:472022/06/18 政治 民進黨佈局桃竹 林智堅在桃南有優勢、沈慧虹無縫接軌市政 18:052022/06/18 政治 接棒新竹市長呼聲高是否入民進黨？沈慧虹：適當時機會宣布 12:562022/06/18 政治 表態參選新竹市長？鄭正鈐：若國民黨中央拋球一定接好 11:512022/06/18 政治 台東＋609 醫院、長照機構禁探病延長至7／20 17:272022/06/18 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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