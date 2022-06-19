新竹縣一名22歲林姓男子與人有財務糾紛，18日下午4時許被2名討債男子擄走，在橫山鄉竟遭到棍棒痛毆成重傷，2名行凶男子將林男送到竹東榮民醫院門口丟包，院方發現後急救，林男仍傷重不治，2嫌自知難逃法網，自行到派出所自首，橫山分局下午2時將說明案情。

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