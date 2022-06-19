高雄市茄萣區情人碼頭大轉彎處，今天上午發生一起死亡車禍！44歲宋姓男子駕駛大貨車沿北往南方向行駛，於路口欲右轉時，疑因視線死角未注意在旁車輛，與前方同向騎乘機車的52歲謝女發生碰撞，造成謝女當場死亡。警方在梓官區大社南路前攔獲宋姓男子，距離事發地已有18公里遠，男子稱不知道撞了人，是否肇逃待釐清。

警方獲報後於上午11時在梓官區大社南路前攔獲肇事的宋姓男子，並對他施以酒精測試，酒測值為0，警方偵訊時，宋男供稱並不知道自己撞到人，訊後依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，全案相關跡證後續將送交通大隊進行事故分析研判。

警方表示，宋姓男子供稱，當時駕駛經過情人碼頭大轉彎處時，曾發覺輪胎有碰到異物，但因平日駕駛常會發生類似此事，因此未下車查看，警方是獲報後調閱監視器畫面追查，案發後1小時在距離現場約18公里外的梓官區大舍南路逮捕宋男，由於不排除宋有肇事逃逸罪嫌，因此全案訊後依過失致死及肇事逃逸罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

湖內警分局長蔡鴻謀呼籲，車輛行經路口時應減速慢行，並留心車前狀況，尤其大型車有視線死角，應該遠離以確保安全，由於交通事故，輕則車損人傷，重則車毀人亡，行車時也要和周邊車輛保持安全距離，才能確保自身及他人用路安全。