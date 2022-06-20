抓到了！少年涉殺人未遂法院前脫逃 躲親友家午睡落網

陳姓少年犯涉嫌脫逃遭逮。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

陳姓少年犯涉嫌脫逃遭逮。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

陳姓少年犯涉嫌脫逃遭逮。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

在新北市涉及殺人未遂案件而被通報協尋的陳姓少年，15日遞解送往新北地方法院歸案時趁隙脫逃，桃園警分局全力追緝，發現他變裝搭火車逃往台南親友家，19日下午上門將午睡中的陳嫌逮捕，也將追究親友藏匿刑責。

桃園市桃園警分局青溪派出所員警巡邏時，發現陳姓男子形跡詭異，上前盤查發現他涉犯殺人未遂，遭新北地院發布通緝，15日下午將其逮捕送到新北地院歸案時，陳男發現員警打開中控鎖，趁隙下車逃逸。

桃園警察分局成立專案小組查緝，發現陳姓通緝嫌犯在友人協助下，變裝搭乘火車逃往南部親友家躲藏，請鐵路警察局高雄分局及台南市新營警分局協助查閱嫌犯逃逸軌跡，通力合作在19日下午3時，前往位於台南市東山區的陳嫌親友家中，將睡夢中的陳嫌緝捕到案。

桃警表示，將追究陳嫌友人協助藏匿的相關刑責，對於發生押解人犯脫逃事件，已加強檢討策進，員警相關疏失責任也將依法追究，並將列為案例教育，精進相關戒護人犯措施。