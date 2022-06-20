新竹市南寮漁港進出海航道及北堤近年有嚴重堆沙問題，漁民船隻出入大受影響。（陳育賢攝）

新竹市南寮漁港進出海航道及北堤近年有嚴重堆沙問題，漁民船隻出入大受影響，不僅出入要看漲退時間，出海口更要閃避岸礁等危險，生計受阻，漁業署等20日會勘後，決定短期先將北堤積沙清除，中長期研議如何設置防沙設施或植被。

立委邱顯智表示，2020年7月時，就曾到南寮漁港會勘過1次，今天再來看，淤積問題依然嚴重，僅能於漲潮時把握時間出海，導致從事漁業非常困難，漁民生計受到嚴重打擊，痛苦不堪。

他指出，漁港淤積的清理應符合漁民實際需求，漁業署應請專家評估航道縮窄的可行性；北堤短期內仍需持續清理，但中長期應考量是否有相關遮擋泥沙的設施或植被，避免攔沙設備損壞後產生破口，前功盡棄。

新竹區漁會總幹事童錦杰表示，南寮漁港的解決方案，希望漁業署可以參考永安漁港的作法，專注於航道的整建工程，漁業署應請專家評估航道縮窄的可行性，讓潮汐自然的力量將泥沙帶離航道。

地方漁民也認為航道應該要常保通暢，清理實際有使用的航段，確保出航安全。而北堤的泥沙堆積，也應該要適時清理，避免泥沙再次由風吹往已清淤的航道，讓清淤效果降低。

市議員林彥甫則表示，南寮漁港航道淤積問題長期造成漁民出海作業不便，每天只有約8 小時可以進出漁港，一旦錯過就要在外海等下次漲潮才能進來。

雖然漁業署每兩年有委由新竹市政府代為清除淤沙，但是目前航道北堤依然堆滿先前挖出來的淤沙，東北季風一追就又飄回航道，等於每次航道清淤沙不到半年就又積滿淤沙，無法有效解決問題，以短期來看，漁業署應盡速清除北堤外的航道沙堆，並完善攔沙設施，不要再讓風吹來沙飄進航道。

漁業署主任祕書繆自昌則是承諾，將請專家評估並參考桃園永安漁港的現況，短期也將北堤積沙先行清理，中長期研議如何設置防沙設施或植被，一定全力協助地方漁會及漁民的需求。