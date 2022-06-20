我國石斑魚銷陸受阻，醫師蘇偉碩今（20）日痛批，蔡政府早知道石斑魚借牌的貿易危機，卻不積極解決。（柯宗緯攝）

我國石斑魚銷陸受阻，醫師蘇偉碩今（20）日痛批，蔡政府早知道石斑魚借牌的貿易危機，卻不積極解決，2016年執政以來，石斑魚出口市場對大陸依存度到今年5月突破9成，如今出事了只會無差別補助及作秀，其實養套殺漁民的根本是蔡政府，還想把養殖業者當成選舉提款機。

蘇偉碩今秀出數據指出，據農委會農業統計資料庫分析發現，2016年蔡英文執政以來，石斑魚出口市場對中國大陸的依存度一直維持在7成到8成，去年和年1～5月甚至突破馬英九執政時期從2011年以來的高點，達到91.6％和92.9％。

蘇偉碩認為，蔡英文政府在石斑魚產業對於大陸市場依存度放任上升，卻只會批評大陸官方對台灣石斑魚養殖業者養套殺；事實上，早上今年1月，大陸就曾通知停止2家石斑魚貿易業者進口石斑魚後，就發現有借牌交魚問題存在，當時農委會主委陳吉仲還安撫漁民安撫「絕非政治問題」，強調大陸不會全面暫停進口石斑魚。

蘇偉碩痛陳，日前蔡英文與高雄市長陳其邁到永安石斑魚產區，宣布撒錢補貼一事，根本只是在作秀，蔡政府不積極解決借牌交魚問題，也不積極分散出口市場，搞得漁民血本無歸後，才搞大內宣和大撒幣，又要拖到年底才提不痛不癢特別貿易關切（STC），不敢提真正的貿易爭端解決。

蘇偉碩也拋出兩個立即見效方法指出，高市府可會同漁業署建立「石斑魚出口檢驗及標章實施辦法」，嚴格規定石斑魚出口業者須如實申報魚貨來源，且僅限於合法登記且通過自主檢驗管理認證發給標章的石斑魚養殖戶。違者，依其不法獲利的實際金額，處以不當得利之高額處罰，並禁止出口3個月。

另蘇偉碩提議，高雄市政府會同漁業署、陸委會，與中國大陸政府進行業務聯繫，爭取符合上述出口檢驗並獲得標章的石斑魚出口業者和養殖場，先行專案通關，恢復石斑魚的正常貿易，兼顧石斑魚業者與消費者的權益。

不過，蘇偉碩認為，若有心幫忙石斑魚業者解決問題，可以考慮上述方法，但他應該是不會，因為台灣的石斑魚養殖業者也才不過2000家，跟民進黨的權益和選舉利益相比，陳其邁顯然只會選擇後者。

今高市議員參選人顏坤泉、李柏融也現身關心，兩人齊聲痛批蔡政府應作為而無作為，不能到了選舉才變成是政治問題，必須實際坐下來與漁民溝通如何解決出口問題。

針對疫情方面，高醫大博士王文心表示，根據2020至2022年新加坡、義大利等多國文獻早已示警，Covid-19病毒對神經系統有影響，「其他國家早先發病，人家考題已經出來了，答案寫在文獻上」，蔡政府難道不知情嗎？另也質疑台灣成年人都未出現腦炎個案嗎？呼籲指揮中心說明白。另也再度呼籲陳其邁應公布確診死亡及兒童確診等相關數據，不能為了想連任而不願面對。