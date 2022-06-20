女房東張淑晶被控詐騙、誣告房客在監服刑，但她與哥哥因父母扶養費官司，對簿公堂，張女哥哥控告她在法院開庭時辱罵他「假孝子」及「無恥」，台北地檢署調查時，張女辯稱官司太多，不太記得，檢察官勘驗法庭錄音，認定 她罵9次「假孝子」及4次「無恥」，20日依公然侮辱罪起訴張女。

張女因涉及多起租屋糾紛，引發各界關注，甚至政府2019年6月修訂俗稱「張淑晶條款」的「包租及轉租契約」。去年10月，張女因部分案件被判刑8年徒刑定讞而入監，另有多起案件仍在法院審理中。

此外，張淑晶也跟哥哥為了父母扶養問題對簿公堂，張男曾因在法院開庭時罵妹妹「不要臉」，被判拘役15日，得易科罰金1萬5000元確定，去年8月，張男與妹妹為了代墊父母扶養費債權相關訴訟，不滿妹妹在台北地院開庭時辱罵他「假孝子」、「無恥」，控告妹妹。

北檢調查時，張女辯稱自己因官司太多，不太記得，並請檢察官須看完前後文認定，不要斷章取義；檢察官勘驗法庭錄音，認定張女在法庭上罵哥哥「假孝子」9次、「無恥」4次，今依公然侮辱罪起訴。