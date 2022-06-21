台灣政壇長年藍綠惡鬥，尤其選舉日期接近時更加明顯，前總統馬英九執政8年，民眾對國民黨失望，因此讓民進黨開始重新執政，而根據最近扁系智庫以及《震傳媒》民調，都顯示台北市長選舉，民進黨已淪為第三。因此有港媒分析了藍綠兩黨的致命問題，更直言將有一群人趁勢崛起。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在台灣民眾對民進黨的執政感到失望，但同時也無法對國民黨有信心，這次年底九合一選戰，國民黨和民進黨在「縣市長人選提名」都有相同的問題，就是以「黨主席的個人意志掌握選局」，導致黨內競爭者沒有公平競爭的機會，在民主台灣顯得有些諷刺。

該報導更指出，台灣民眾黨剛好趁勢崛起，不僅直追國民黨的支持度，更可以超脫在兩大黨之外，提供選民另外一種選擇，只要台灣民眾黨的提名過程可以公開、公平，最後的人選形象正面，就有很大機會打敗兩大黨。以台北市為例子，台北市副市長黃珊珊在任內默默耕耘，加上形象理性，是非常有機會異軍突起，這也是為什麼近期台北市長選舉民調，民進黨淪為第三的原因。

而當民眾可能對於現在執政的民進黨失望之際，也不看好國民黨之下，有些縣市的選民很有可能給第三勢力機會，加上若是縣市長候選人形象不錯，將會很有勝選機會。