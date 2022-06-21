巷口小吃、個性店家……每個人都有自己獨到的愛店與景點，當遇上普及率超高的「LINE」，會迸出怎樣的火花呢？LINE熱點推出「口袋名單」功能，讓你能輕易收藏好店，或分享出去，也能在線上展出你獨到的選店品味。快拿著手機，一起品嚐港都大街小巷的美味！

與你分享日常！共享型的口袋名單

自我簡介寫著「市政緊緊緊，吃最道地的高雄味也要緊緊緊！」高雄市長陳其邁在LINE熱點新推出的「口袋名單」功能中，列出自己最愛的高雄美食店家，包括旗山70年歷史的常美冰店，以南臺灣新鮮水果製作果汁、切盤和甜湯的東美鹽埕總店，還有市長最愛的麵類—川味牛肉麵、阿萬意麵等店家。十足接地氣的口袋名單讓人食指大動，迫不及待按下收藏鍵。

高雄市長陳其邁也在LINE熱點頁面編輯了個人口袋名單，和民眾分享他的私房高雄美食。(攝影/劉曉天)

「口袋名單是一個共享的概念，任何人都可以彙整資訊，分享或是收藏有趣的地點和生活訊息，而這些內容都能對應到LINE熱點的位置和地圖。」LINE熱點事業部總監余欣蓬說。「口袋名單」讓用戶輸入簡單圖文，架構像是「高雄餐酒館」、「夜景祕境」、「推薦牙醫診所清單」等各種主題的口袋名單，並透過對話轉貼與朋友共享，而看到別人分享的實用店家名單，也可以一鍵儲存到個人介面。

點選LINE熱點頁面編輯口袋名單，透過一目瞭然的圖片和說明文字，彙整美食與生活景點情報。(圖片提供/LINE熱點)

LINE熱點事業部總監余欣蓬認為，口袋名單的使用者，都可能成為下一位KOL，傳遞在地實用好玩的資訊。(攝影/劉曉天)

打開口袋名單的頁面，榜單式的版面規劃以圖片呈現為主，再搭配精簡文字，充分符合次世代碎片式閱讀的特性。余欣蓬說：「搭配圖片和簡短文字，口袋名單更可以是一篇充滿個人色彩的微網誌。你也不需要精美圖文篇章，可以像寫日記一樣紀錄日常。」口袋名單把網路資訊「輕薄化」的優勢，不僅吸引許多部落客把推介的景點、餐廳製作成名單，也挖掘許多隱藏版的在地達人，分享不為人知的私房景點和旅遊路線。只要點開慣常使用的LINE軟體，在這個自由創作、共享的雲端平台，每個人都可以是網紅最前線。

每個人都能透過「口袋名單」匯集自己的私房微網誌，將生活和出遊的資訊清單分享給其他人。(攝影/劉曉天)

地方數位化 消費者和店家皆好入手的管道

餐廳店家與網路科技的結合，在110年疫情期間，高雄市政府已有經驗，當時以結合LINE熱點平台，媒合受疫情影響的餐飲業、計程車業與消費者三方互助，獲得熱烈的迴響。「高雄好家載」LINE熱點服務使一些不熟悉網路的高齡使用者，能夠輕鬆跨域技術門檻網路下單，更讓原本對數位商務陌生卻步的中小型店家，成功數位轉型。

「在臺灣幾乎人手一機，人手一LINE，不需要花太多教育成本，便利性和普遍性是我們最大的強項。」余欣蓬說。以高雄好家載的經驗為基礎，未來店家也可以在熟悉的平台操作，建立並分享清單，讓口袋名單成為店家線上推廣的新工具。

陳其邁市長推薦的阿萬意麵，是三民市場內老字號的美食。店裡一湯匙豬油、一湯匙蒜泥、一湯匙肉燥的黃金比例讓他讚不絕口。 (攝影/Carter)

不僅店家好用，口袋名單上線以來，有許多高雄的在地使用者，已上傳私房路線，像是「沿著高捷吃早餐」推薦高捷沿線的美味早餐店，不僅是高雄上班族的實用美食指南，也讓外地遊客用不同角度規劃高雄之旅；還有「高雄永安漁村小旅行」，介紹永安漁村不為人知的在地景點及祕密美食好料，讓高雄的鄉鎮祕境，可以被更多人看見或踩點。

東美鹽埕總店在鹽埕營業超過一甲子，除了多種果汁和刨冰甜湯，陳其邁也特別推薦在地高雄味的番茄切盤和彈嫩杏仁凍。 (攝影/Carter)

發揮地圖查找和網誌特性，以對話訊息方式就能迅速分享的口袋名單，如同在手機中內建一個生活達人，哪裡吃？哪裡買？各種生活資訊，透過名單可隨時隨地掌握。而迎接今年台灣設計展在高雄，余欣蓬也透露，目前正在積極洽談，未來將會配合設計展等大型活動，製作並彙整口袋名單，介紹城市各地的展覽作品，以及展區周邊的美食和景點，讓使用者彷彿跟著創作者，一同主題式的遊高雄，「設計」出自己獨一無二的高雄路線。

陳其邁市長「邁邁沒有在瘦身の口袋名單」

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