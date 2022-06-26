高雄市政府觀光局表示，鹽埕區歷史底蘊極為深厚，融合山海河港城於一體，蘊藏豐富人文資源，也擁有多元自然景觀文化。各種大型文化、藝術展覽及音樂祭典的舉辦，為老鹽埕注入新的能量，也吸引許多遊客來鹽埕體驗港都風光。高雄旅遊網更精選了鹽埕區內觀光景點的「舊港新灣」旅遊建議遊程，搭配輕軌周遊2日好玩卡，一次搞定食、宿、遊、購、行，讓小旅行更輕鬆不費力。

坐落於愛河河畔的高雄市立歷史博物館是知識前哨站，前身為高雄市役所及高雄市政府舊址，見證了鹽埕的風華起落，館內的「大高雄歷史常設展」以印象高雄、水系、海港及鐵道的四面向，搭配史料文件與沉浸式互動體驗，引領遊客瞭解高雄發展的歷史脈絡，館內「高小雄冒險記」展覽，更將高雄特色景點及物產趣味融入遊戲室空間及遊具。

無論白天黑夜，絕對不能錯過穿街鑽巷的樂趣及尋找藏身於巷弄間的美味。曾熱鬧一時的「舊崛江商圈」、新樂金仔街、別名「賊仔市」的富野集中商場、鹽埕第一公有市場，以及鄰近的「高雄銀座國際商場」，不僅保留了昔日繁華風貌的舊時氛圍，部分區域還有年青人的新創能量進駐，文創小店、咖啡廳或深夜酒吧穿插在舊有的蔘藥店或舶來品委託行中，越夜越熱鬧，為舊有的商圈聚落注入新活力，新舊相容的時光隧道處處是風景。路邊攤的切仔麵、饅頭、筒仔米糕、滷味或冰品，櫥窗內的中西式糕點，每個在地高雄居民及外地旅客的口袋名單都各有千秋。

鹽埕的流金歲月縱然已成過往，但其百年風華絲毫未因時光的遞嬗而減去半分。今年8月，市府觀光局更預計於鹽埕區推出6條經典小鎮-走讀鹽埕小旅行，由在地協會或職人擔任帶路人，帶領民眾穿梭大街小巷，品味歷史文化及各式美食小吃，同時還可以逛「2022台灣設計展與文博會在高雄」，徹底感受鹽埕昔與今、日至夜、復古又新潮的萬種風情。更多遊程、景點介紹及活動最新消息歡迎上「高雄旅遊網」官網查詢 (https://khh.travel/ )。