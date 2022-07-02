國民黨高雄市長參選人柯志恩今（2）日上廣播節目，暢談對高雄的願景，她提到，這幾天才受徵召，團隊組成後會立刻端出政策牛肉；她觀察到高雄市政沉痾，感嘆空汙嚴重，人口下降被台中超越，以及產業發展失衡等狀況，更提到若自己當市長，會創新教學讓高雄扮演線上教學領頭羊角色。

柯志恩昨預錄廣播節目「與軒政輕鬆」，接受主持人高市議員邱于軒訪問，今天近午播出。柯志恩認為，希望高雄是安居樂業的城市，但人口不斷下降，扣除原住民3.8萬人，只剩下268萬人，已被台中給追上。

柯志恩認為，高雄空汙也是一大問題，身為在野黨更認為必須解決高雄長期「南電北送」問題；而高雄市長陳其邁邀請台積電及一些跨國大企業到高雄，但很多區域的產業發展失衡，南北高雄有著落差。

柯志恩不諱言說，高雄不斷有建設，但也負債累累，加上民眾對於高房價、高物價、低薪資等生活壓力大，都必須審慎去看。高雄正面臨城市轉型，而擁有得天獨厚的雙港，非常值得推動觀光，中央接下來要開放國際觀光，但地方政府要接球，相關配套有沒有準備好？

學者出身的她也尤其關注教育政策，她認為，很多家長擔心線上教學品質不佳，她如果當市長，希望創新高雄線上教學，並扮演領頭羊角色，同時加強高雄孩子國際、海洋知識，成為高雄獨有的教育特色，也可讓孩子更具備國際觀。

她透露，原本有主持廣播節目，但已經被徵召了，下禮拜要跟大家說再見，因為要到高雄參選，為了公平起見，當候選人不應該利用這樣的平台。

她也坦言，看到桃園徵召事件「我也被嚇死」，很多支持者也認為黨中央處理不夠細緻，但到高雄看到議員熱情的眼神及願意當她的靠身，內心相當感動、感恩。