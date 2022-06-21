新北市29歲林姓女子21日凌晨酒駕，於淡水市區撞死鋪路的交管工人，肇事車輛車頭近乎全毀。（民眾提供）

新北市29歲林姓女子今（21日）凌晨2時許，酒後駕駛價值百萬元的BMW敞篷轎車搭載黃姓女友人，行經淡水區民權路撞上正在進行路面刨除工程交管的53歲方姓工人，而林女撞上方男後持續向前開，方男送醫後傷重不治，林女已遭警方逮捕，詳細案情仍待後續釐清。

警方指出，29歲林姓女子駕照已遭吊銷，21日凌晨2時許駕駛BMW轎車搭載黃姓女子，沿民權路往淡水市區行駛，追撞前方進行路面刨除施作工程交管的53歲方姓工人，造成方男頭部與身體多處擦挫傷及骨折，經送往淡水馬偕醫院急救，仍於2時53分許宣告不治。

透過現場照片可見，林女所駕駛的敞篷車，因撞擊方姓工人，導致擋風玻璃裂成蜘蛛網，顯見撞擊力道之大，車頭的鈑金也搖搖欲墜，慘不忍睹。

新北市29歲林姓女子21日凌晨酒駕，於淡水市區撞死鋪路的交管工人，肇事後還將車輛向前駛。（民眾提供）

新北市29歲林姓女子21日凌晨酒駕，於淡水市區撞上鋪路的交管工人，救護人員趕抵後在現場替傷者急救。（民眾提供）

警方表示，獲報立即派員到場依交通事故處理程序處置，自小客車駕駛林女經實施酒測值0.77MG/L，實際肇責仍待調查釐清。

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