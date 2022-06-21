新北市2歲男童「恩恩」染疫過世，恩恩爸追查報案的關鍵81分鐘錄音檔，今天有媒體曝光錄音檔，直指釀禍主因是為新北市府獨創規定「確診者要衛生單位同意才能派救護車。」民進黨立法院黨團今天痛批，新北市長侯友宜及市府團隊草菅人命，還壓制真相、追殺吹哨者，根本是「吃案探長」，諷刺侯市府掩蓋真相作法宛如中國政府，建議侯到對岸當市長。

針對「消失的81分鐘」錄音檔一事，民進黨團書記長陳歐珀、幹事長鄭運鵬、副幹事長林靜儀、立委羅致政等人今天舉行記者會，批評侯市府官僚冷血、政策殺人。

羅致政指出，到譯文所有人都很難過，侯友宜為何不讓恩恩爸看到，就是要掩蓋真相；而侯友宜掩蓋真相的三招，包括躲在徵查不公開後面拒絕提供資、躲在消防局跟119後面，以及躲在議會黨團、市府發言人後面，每當被質疑，侯市長就躲起來、不願面對，這是吃案探長做法，呼籲侯友宜出來面對。

鄭運鵬表示，侯友宜長期以來一再裝勇、裝硬漢，甚至想要製造封城，結果受害的都是新北市民，吃案無法掩蓋真相，諷刺「封城市長、吃案探長」。

陳歐珀則說，侯市長稱可以提供的資料全部提供，但媒體曝光的音檔卻沒有提供，顯然就是要封住真相，尤其是新北市府獨創SOP造成制度殺人，事後還掩蓋真相，這對恩恩爸爸媽媽造成二度傷害，呼籲侯友宜面對事實，負起政治責任。