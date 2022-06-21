【政新鮮】周玉蔻拿恩恩錄音檔要侯友宜滾出政壇 謝寒冰反問一句嗆爆

恩恩案延燒，新北市政府挨轟官僚冷血、政策殺人，新北市副市長劉和然今在疫情說明會表示，恩恩案已淪為各說各話，甚至還會有些操作與斷章取義，通聯記錄出來，讓2年多來競競業業為防疫努力的同仁非常沮喪，恩恩爸爸一直很想知道真相全貌，所以讓公正的司法單位調查最容易回到單純地方。

針對危急時刻衛生局堅持按照SOP，衛生局發言人高詩琪說，防疫2年多來，送醫過程都必須要按照中央指引，並無自行訂定所謂的新北指引。

新北今新增6878例確診，居隔列管1萬492人，居家照護有3萬1906人，可解隔4096人、預計康復解隔7938人，兒童疫苗明天開打，新北市衛生局副局長高淑真表示，新北5到11歲兒童有23萬5874人，截至21日5到11歲確診兒童有6萬4181人，完成第一劑接種人數有15萬7826人，接種率66.9％，社區目前學童第二劑安排22日到7月8日入校施打，210校有10萬700人。