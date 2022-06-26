因疫情衝擊許多民眾減少外出，連帶影響捐血意願，導致全台血庫存量告急。新北市小英之友會今天(26日)在中和四號公園舉辦「捐熱血、獻愛心」捐血活動，希望更多人為公益努力。

新北市小英之友會今天(26日)在中和四號公園舉辦「捐熱血、獻愛心」捐血活動。照片/張嘉玲提供

新北市小英之友會賴正時總會長並到現場為活動志工及朋友打氣，賴並感謝立委江永昌的安排，以及新北市議員參選人張嘉玲（現任中和小英之友會執行長）的用心協助，讓活動可以順利進行。

新北市小英之友會賴正時總會長表示，小英之友會長期關心醫療用血需求，每年都會在520前後的時間舉辦捐血活動，今年因為疫情的關係導致用血需急，因此希望大家共襄盛舉獻出熱血。

江永昌表示，日前小英號捐血車正式啟用，讓更多人可以加入捐血的行列，加上今日同時在板橋、淡水和雙和地區舉辦捐血活動，相信對緩解全台血荒大有助益，他並提醒因疫情影響，凡確診者或密切接觸者，務必痊癒後或最後接觸日14天內暫緩捐血，保護自己也保護他人，接種疫苗無異狀的人可以立即捐血。

新北市議員參選人張嘉玲表示，疫情期間服務團隊努力服務，包括服務處成立疫情關懷據點，即時提供疫情指引、協助居隔市民代購快篩、提供確診者關懷，轉介確診者給醫師公會及中醫師公會幫忙視訊看診…等。

張嘉玲說，種種努力都是希望可以守護新北市民的健康，並提供安全優質的生活環境。張嘉玲並以中和小英之友會執行長也呼籲大家，熱心捐血響應愛心，緩解血荒。