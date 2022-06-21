台北大眾交通運輸發達，不少通勤族都仰賴班次密集且四通八達的捷運或公車往返各地，因此有網友好奇「台北人是不是平常都不坐火車？」引發網友熱議，不少在地人表示，「直接上捷運或公車還比較快，會搭的都是外縣市通勤的」，不過也有人直言，有時搭火車比搭捷運更省時。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，身為台北人，昨（20日）第一次從台北火車站搭乘區間車，行經萬華時打開GoogleMap一看，才發現萬華火車站和龍山寺捷運站的距離相當近，忍不住笑問，「台北人是不是平常都不坐火車？」

貼文一出，意外引起網友共鳴，「平時真的沒機會坐」、「直接上捷運或公車還比較快，會搭的都是外縣市通勤的」、「只有去南部才會搭，有捷運公車就夠了」、「台北人，20歲第一次坐火車，研究了好久有夠複雜」、「我到21歲才第一次搭火車」、「真的，大學學妹要去台中，以為票要買到高雄」。

不過也有網友指出，有時搭火車比搭捷運更省時，「從台北去松山搭火車真的比較快一點，價錢好像也差不多」、「台北車站到南港只要10分鐘，不香嗎」、「明明火車就很好理解，而且南港到台北搭火車也比捷運快，可能很多天龍人以為捷運就能打一切，但很多時候公車跟火車比較方便，捷運也不是哪裡都有到」。