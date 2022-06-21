開車時與前後車輛保持安全距離相當重要，有網友表示，最近常遇到後面的車跟太近的情況，讓他相當無奈，好奇大家會如何應對？不少網友建議，可以閃黃燈提醒後方車主，或找機會讓對方先過，「小車閃黃燈、大車換車道，國道上不要用生命捍衛路權」。
一名網友20日在PTT八卦板發文指出，最近行駛在國道上，常遇到前面和左右邊都有車，無法輕易變換車道，但後方的車又跟很近的情況，讓他相當無奈，「遇到這種跟很近的，都會覺得這人到底有什麼問題」，也好奇網友們遇到這個狀況會如何應對？
對此，不少網友建議，閃雙黃燈提醒後方車主注意，「常發生，能讓還好，不能讓就閃雙黃，多半會退」、「我通常會閃雙黃燈警告後方車主貼車很危險，但有時還是會遇到無賴就是了」、「小車閃黃燈、大車換車道，國道上不要用生命捍衛路權」。
也有網友認為，遇到這種情況最好找機會讓對方先過，「讓他先過，壓力留給別人」、「當然要先讓開，不然萬一前面有事故，他鐵定煞不住，死的還是我們」、「讓開囉，對這種人別認真，否則到時候前面有狀況，倒霉的是自己」。
根據交通部高速公路局官網說明，行駛在國道上，假如時速100公里，小型車應與前車至少保持50公尺的距離；大型車應與前車至少保持80公尺的距離，違者可依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000至6000元罰鍰。
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