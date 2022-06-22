回憶殺來了！一名網友分享七、八年級生都看過的2款神筆，在學生時期幾乎人手一支，但一款超容易斷水、一款則是筆頭容易歪掉。貼文曝光後吸引了上萬人狂讚，不少人陷入回憶說，念書的時候去逛賣場，一定會跟爸媽拗要買；另也有網友笑說，以前能用得起這2種筆的可以說是土豪，尤其是右邊那款，一支50元的筆真的貴。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文說，高中時期的2大神筆，一個超容易斷水、另一個筆頭超容易歪掉。從畫面中可見，原PO口中的神筆分別是三菱的超細中性筆與百樂的超細鋼珠筆。

網友分享七八年級生的2款神筆，勾起許多人的回憶。（圖／翻攝自爆廢公社）

不少七、八年級生看到這2款筆回憶瞬間湧上心頭，「以前去大賣場都會跟爸媽拗一整盒的，拿到學校走路有風」、「天啊！真是回憶殺，已經不知道幾年沒用這種原子筆了」、「夭壽真的回憶殺，以前有同學全部都是百樂0.25的筆，超容易筆頭歪掉，但他超愛」、「考試神筆，滿滿的回憶」。

另有許多網友說，這兩款筆在學生時代都不算便宜，但右邊的百樂超細鋼珠筆稍微再貴一點，以前用這款筆都會被當作是有錢人。「那年代用這都是土豪」、「小時候這種筆，都捨不得買，一隻超貴的，掉在地板上心超痛」、「唸書的時候，看到買右邊的同學，我都覺得是有錢人，畢竟一支50元啊！」