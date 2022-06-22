國民小吃鹹水雞，清爽口感在夏天深受許多人喜歡，近日一名網友分享，在屏東買鹹水雞，老闆大方贈送滿滿的酸豆角當配料，引起網友熱議，不少北部人滿頭問號，不知道什麼是酸豆角，許多老饕則流口水直呼，酸豆角炒辣涮嘴好吃，而且老闆也太霸氣了，給超多直接覆蓋其他食材。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》上分享，買鹹水雞被老闆的大方震撼，從照片中可見，除了點主食雞肉之外，原PO還點了玉米筍、豆皮和雞爪來當配料，但最後收到的成品，上面卻鋪了滿滿一層的酸豆，讓他忍不住大呼「老闆說酸豆角不用錢！」

鹹水雞老闆超大方，配料酸豆直接加到爆。（圖／翻攝自爆廢公社）

超狂照片也引起網友討論，不少人好奇詢問這家店的位置，「是整袋酸豆角都不用錢嗎？請問店在哪裡呢？」、「財富自由的老闆」。對此，原PO則留言回應說，這家鹹水雞店位在屏東勝利路上，老闆看起來總是臉很臭，但其實人超好，因為他很喜歡酸豆角，每次跟老闆講了，對方都會放很多給他。

許多北部網友也驚呼說，第一次看到鹹水雞放這種配料，通常都是洋蔥絲或是蔥花而已，不過，看起來好像也很搭、很好吃的感覺。不少內行人見狀則說，鹹水雞加酸豆角根本是天堂的味道，而且炒辣以後超級無敵涮嘴好吃。