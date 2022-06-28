來自瑞典斯德哥爾摩的軟體工程師Bjorn與妻子Frida分享，在新冠肺炎爆發之前，兩人就很常旅遊，聽到朋友一直誇台灣好，便決定要放棄一切搬過來居住，他們發現語言與飲食問題需要慢慢適應，但Frida透露台灣與瑞典最大的差異是「機車」，那些機車在路上行駛速度超快，真的很危險。

瑞典軟體工程師Bjorn與妻子Frida在YouTube頻道《不要鬧工作室》上分享，他們放棄了朋友、家人與工作，還有他們共同購買的第一間房子，他們賣掉了所有的東西，就為了搬到台灣生活。

Bjorn表示，他原本是一位在瑞典斯德哥爾摩工作的工程師，在疫情爆發前，常常與妻子一起出國旅遊，而他們想趁著孩子開始上學前多走走，而他的工作是可以完全遠距的，因此這成為他們可以離開家鄉的機會。而他們有個朋友常誇台灣好，說台灣是一個很完美的基地地點，從台灣去其他國家旅遊很方便。

Bjorn指出，為了能在台灣停留更長時間，他們必須找更久的簽證，而台灣剛好有提供就業金卡，而他的運氣也很不錯，他的條件都符合申請金卡的資格。而相較於世界上的許多國家，台灣是唯一一個能讓他們可以很順利搬過來的國家。

Bjorn透露，他們才剛搬來台灣3個月，因為語言隔閡與食物文化的差異，有很多事都還沒適應，而這裡的東西都比瑞典還要甜，但他很喜歡吃便當，很適合他這種工程師在工作的時候吃。而Frida喜歡台灣的麵、蛋餅和炸雞，女兒則是喜歡台灣的麵和飯。

Frida表示，她覺得台灣與瑞典比較起來，最大的差異就是在路上飛馳的機車，速度快到很可怕，另外就是台北的生活步調緊湊，然後台灣的天氣超級無敵潮濕與炎熱。