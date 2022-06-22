美股四大指數今早全面翻揚，其中費城半導體指數日漲幅更是領先、達2.75%。富蘭克林華美投信指出，費半在2011-2020年約莫有4次循環，其中平均跌幅約3成左右，近6個月半導體估值上的修正幅度已達歷史平均水準，指數下檔空間相對已有限，陷入盤整或反彈走勢可能性偏高，科技類股快速輪動，終將回歸基本面運行。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人劉翠玲表示，聯準會一口氣升息三碼，未來政策方向端看通膨數據，若通膨仍偏高8.2%以上，則下個月有機會再次調升利率；而產業面目前看到，半導體估值修正幅度已達歷史平均水準，產業景氣循環即將「轉換跑道」，不妨逢低介入。

劉翠玲進一步說明，半導體產業循環周期自1990年以來已經經歷了8-9次循環，平均每次持續約14至15個季度完成一個循環周期。當前半導體產業已快走完一個景氣循環，將以不同產品線為主軸引領產業進入新一個階段。

此外，人工智慧為產業升級關鍵，科技巨頭加速布局。劉翠玲認為，儘管全球與疫共存、上海封城等多種因素交錯影響，影響手機、NB、顯卡、CPU散熱器展望下修且靜待庫存去化與淡季結束。

不過，富蘭克林華美AI新科技研究團隊認為，科技投資焦點已翻開新篇章，下一波半導體景氣循環將聚焦在雲端儲存、車用半導體、工業、生技醫療領域，科技巨頭如Microsoft、Google、Tesla等紛紛投入大量資源角逐新戰場。Gartner預估AI Semiconductor至2026年產值達860億美元，2020-2026年CAGR以20%速度成長。