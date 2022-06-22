高雄市政青年局辦理大專生職場體驗活動，「職涯無畏THAT’S THE YOUTH WAY !」於6/30登場，即日起開放報名，首波活動將與在地產業—台青蕉旗山創意工坊、中外餅鋪百年老店合作，青年可於台青蕉旗山創意工坊體驗「一日地方創生師」，實際走訪旗山小鎮，了解地方創生，感受社區溫度與商圈連結的經營與歷史脈絡；或於中外餅鋪百年老店中，擔任「一日糕點管理師」，在糕點工作現場，實地觀察餅鋪工作流程，體驗學習糕餅製作技巧。

青年局張以理局長表示，為提升青年面對職涯發展之應變能力及就業競爭力，青年局強調跨域學習與探索，積極與產官學研合作，提供優質的職場體驗機會，期待青年學子能以多元彈性方式，於在學期間提前認識不同職場，提早探索職場樣貌，接觸不同的可能，為未來進入職場增加能量，與業界接軌。

青年局表示今年度大專生職場體驗活動，將與包含永豐餘中華紙槳、舊振南、漁創客等15家高雄在地產業及標竿企業合作，提供至少300個名額讓青年實地體驗。一日職場內容橫跨文創藝術、傳播媒體、製造科技、農漁觀光業及餐飲服務等，歡迎大專青年踴躍報名參加，成功邁出職涯第一步!