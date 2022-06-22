苗栗縣40歲羅姓男子專門以釣魚方式竊取神明香油錢，去年行竊已被捕一次，日前又在一間土地公廟，趁四下無人之際，2分鐘內至少釣取竊得新台幣800元，再次遭逮捕送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，員警透過網路巡邏發現，一間土地公廟香油錢遭竊，監視器畫面拍下，一名男子於13日下午1時許，步行進入廟內，雙手合十假意拜拜，眼神卻緊盯著功德箱，趁廟內無人，以釣魚手法竊取功德箱內香油錢，得手後乘坐另名共犯所騎機車離開。

張中指出，去年12月在竹南鎮的宮廟，就有類似行竊案件，進一步比對，確定2起竊案都是羅男所為，上次僅竊得200元就被發現，這一次在短短2分鐘內，就從功德箱內釣出至少800元。

警方指出，竊嫌可能認為疫情期間，民眾為了求平安，宮廟香油錢肯定不會少，才會以釣魚方式偷廟方的香油錢，去年底遭逮捕仍不悔改，這一次還找來楊姓男子（43歲）接應犯案。

警方循線將羅嫌與楊嫌逮捕到案，並依竊盜罪嫌送辦；遭竊的土地公廟指出，已經把功德箱內部結構加以改造，以便杜絕類似行竊手法再度得逞。（編輯：李錫璋）1110622