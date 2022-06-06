遠東SOGO忠孝館－蘭笑軒西西里教父和牛丸滷肉飯套餐，售價180元（份）。（SOGO提供）

遠東SOGO復興館、敦化館LANCÔME超未來肌因賦活組，價值6873元，優惠價4250元，各限20組。（SOGO提供）

遠東SOGO復興館、敦化館VALMONT幸福療癒面膜組，價值9850元，優惠價7200元，各限20組。（SOGO提供）

遠東SOGO復興館，MARC JACOBS THE TOTE BAG THE SMALL MESH TOTE ，售價1萬2900元（1只）。（SOGO提供）

遠東SOGO忠孝館hengstyle恆隆行sodastream電動式自動扣瓶氣泡水機，原價6590元，特價6090元，限30台。（SOGO提供）

遠東SOGO忠孝館，6月23日至25日限量販售－資生堂東京櫃安耐曬金鑽高效防曬露組，價值1900元，優惠價950元，限100組，每人限購1組。（SOGO提供）

疫情挑戰，也催化遠東SOGO百貨積極發展App會員，及線上線下整合發展，為感謝會員支持，SOGO大手筆放利多回饋SOGO App百萬會員，明（7日）至6月27日推出「活力夏Sale Cozy Summer」，指定商品折扣最低2.9折起。且只要下載遠東SOGO App，就可收到30張合計5800元的酷夏App折價券，（忠孝館1600元、復興館1600元、敦化館1400元，天母店800元，中壢店100元，新竹店100元，高雄店200元），不用消費就先領一波，撫慰被悶壞的心情。

SOGO App折價券大方降落，為謹慎的防疫生活注入正能量，打開SOGO App，即可收到合計5800元的App折價券，其中台北3館（忠孝館、復興館、敦化館）就總計4600元。明（7日）起至6月27日搭配「活力夏Sale Cozy Summer」使用，涵蓋化妝品、男女服飾、內衣童裝、家電寢飾等業種，其中台北3館指定品牌單筆消費滿3000元以上，現折200元，替疫情生活帶來小確幸。

SOGO「活力夏Sale Cozy Summer」推出一系列夏日必收單品，包括適合戶外旅遊、登山運動的服飾配件、居家沁涼小家電、寢飾，還有仲夏冰品等。快樂購卡來店禮部分，6月份活動期間消費滿1000元以上，獨享輕巧多功能LED檯燈、荷柏園百里香洗手乳等好禮；消費滿8000元以上，再獲義大利怪美殿堂門票、jamba輕果昔飲品等好禮。

此外，美食是撫慰疫下生活的良方，全台SOGO與外送平台foodpanda持續合作，即起至6月30日，使用foodpanda訂購全台SOGO指定品牌餐點外送，單筆消費滿300元以上，現折60元（每筆訂單限折1次）；另也可透過SOGO App至指定餐廳下單，到店外帶，同樣輕鬆零接觸。

另一方面，遠東SOGO忠孝館，特別於1F以「活力廣場」為主題，規劃好吃好買快閃活動，推出世界麵包冠軍土司、人氣和牛美食等。首波推薦今年「路易樂斯福世界盃麵包大賽」團體冠軍的台灣烘焙職人武子靖，所推出的日香蜂蜜芝麻冠軍生吐司，即起至6月13日開賣。

而東區深夜限定和牛滷肉飯「蘭笑軒」，也從6月9日至6月11日，每日12點準時在SOGO忠孝館1F人氣開賣，蘭笑軒表示，為了這次在SOGO忠孝館的快閃活動，特別帶來獨家發售餐點「西西里教父和牛丸」，讓大家中午吃飽回去上班。接下來，6月14日起至6月27日，則推出由日本師傅特製的人氣千層蛋糕品牌「Mr.wiiwii」，為手工製作千層蛋皮，美味絲絲入口。