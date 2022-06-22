去年8月大咖女星趙薇主演的多部作品，無預警被多個平台從演員名單中除名，引起不少網友紛紛猜測，可能和先前逃稅、操作股市等因素有關，導致她被官方打入劣跡藝人名單，重創演藝工作。近日女星Angelababy楊穎同被發現，多部主演作品慘遭除名，再度勾起網友好奇心，推測是否得罪高層被封殺。

日前陸網盛傳Angelababy主演的電視劇名單，名字被多部作品的演員名單消失，但主海報依然有她的身影，包括《漫影尋蹤》﹑《塵緣》、《暮色心約》、以及熱播中劇集《愛情應該有的樣子》，不過另1部作品《渴望生活》，演員名單卻出現婚內出軌遭到封殺的男星吳秀波姓名，令人百思不得其解。

對於以上種種狀況，有人猜測應是平台之間發生糾紛，卻遷怒Angelababy導致名字從演員名單消失，紛紛替她打抱不平，另有人聯想到Angelababy、男星任嘉倫拍攝中的《暮色有約》一劇，雙方粉絲因掛名權先後起爭執，惹惱了平台才乾脆直接讓Angelababy的名字消失。

對此，平台方疑似眼見事態擴大，重新在演員表恢復Angelababy的姓名，她本人則是專心宣傳新劇《愛情應該有的樣子》，並未對此事發表任何言論，至於網路風向亦逐漸轉為支持Angelababy，更有大批網友呼籲不要受到平台糾紛影響，甚至當起網路糾察隊，要有心人士別再惡意散播謠言。