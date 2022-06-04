大陸女星Angelababy（楊穎，Baby）和黃曉明2015年結婚，生下一子小海綿，今年初卻突然官宣離婚，但未說明主因。本月初Baby曬出自己溜滑板的影片慶祝兒童節，可見本來已經很瘦的她最近更瘦成紙片人，穿著短版無袖上衣的她背後露出了粉色肩帶走光，但笑容燦爛的模樣讓粉絲放心不少。

Baby和黃曉明2014年公開宣布戀情，隔年兩人舉行世紀婚禮，傳聞邀了「演藝圈一半的人」當嘉賓，至少有2000人出席，所花的金額也創下紀錄，當時黃曉明還在婚宴上對Baby放話：「其實我今天真的好緊張，但是我想說，我的Baby，你完蛋了，接下來你等著吧。我從來沒有對一個女人這麼好過，除了我媽。」

Angelababy曬溜滑板影片。（圖／翻攝自angelababy微博）

2017年Baby和黃曉明生下一兒，兩人過往也曾不斷放閃，但范冰冰2018年捲入陰陽合約事件後不久，就有傳聞指明星夫妻因稅務問題離婚，外界狂猜是黃曉明和Baby，然而當事人否認，去年黃曉明更在節目上說：「我也想有個女兒，現在有個兒子了，再有個女兒就兒女雙全了」，最埋下伏筆反問：「我有這麼好的運氣嗎？」

Angelababy小走光露出內衣肩帶。（圖／翻攝自angelababy微博）

今年初黃曉明與Baby共同寫下：「感恩過去所有，未來仍是家人」，承認離婚，最近黃曉明還傳出有新歡，對象是神似前妻的企業家葉珂，還傳女方也為黃曉明離婚，但被葉珂否認。而Baby懶理流言蜚語，不時被拍帶兒子出遊，月初兒童節更曬出溜滑板影片，雖然走光露出內衣肩帶，但看來精神奕奕，心情不受影響。