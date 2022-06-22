去年7月底發生的阿里巴巴出差女員工遭同事與廠商性侵案，經被害人發表8000字長文，指控領導利用上下級關係，對其涉嫌強姦，引爆中國版「＃metoo」疑雲，去年9月，被害人上司被依一般猥褻違反行政法規輕罰拘留15天後，山東濟南市槐蔭區人民法院22日對廠商被告張國，依大陸《刑法》強制猥褻罪一審宣判，有期徒刑一年六個月。

法院判決指出，2021年7月27日晚，張國在參與宴請時與被害人周某（女）初次相識，趁周某醉酒之機，在餐廳櫃台附近及包廂內對周某實施猥褻行為。次日7時許，張國到周某所住酒店房間內又對周某實施猥褻行為。

法院認為，被告張國違背婦女意志，趁被害人醉酒之機猥褻被害人，其行為構成強制猥褻罪。公訴機關指控張國犯強制猥褻罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立。張國無認罪、悔罪表現，應依法懲處。據此，法院遂作出上述判決。

新華社此前報導，2021年7月27日，阿里巴巴集團王某文、周某（女）等4人到濟南華聯超市洽談業務並簽約，當晚4人在飯店宴請濟南華聯超市張某等4人。7月28日上午，周某認為自己可能在醉酒狀態下被人侵害，與丈夫通話後於中午報警。

7月28日12時許，槐蔭區公安分局張莊路派出所接110報警後第一時間出警，並於當日受理為刑事案件。值班員警到槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店後，調取查看監控錄影，勘查房間。經查實，周某係退房後報警，其入住房間已打掃。隨後，警方立即帶領周某前往山東省立醫院進行人身檢查。28日15時許，公安機關電話通知周某舉報的男同事王某文到派出所接受調查。

因案情比較複雜，需多方取證調查，根據相關規定，7月29日，槐蔭區公安分局將此案立案審查期限延長30日。8月10日，立為強制猥褻刑事案件。

經查證，7月27日晚至28日淩晨，王某文先後四次進入周某房間。其中，第一次為王某文等人送周某回到酒店房間休息，隨後王某文在酒店門口欲打車離開時，接到一名同事電話告知，周某多次給其打電話說話含糊不清，讓王某文去查看周某情況。王某文返回酒店櫃台，持周某及本人身分證，經櫃台電話聯繫徵得周某同意後，辦理了周某房間的房卡，於27日23時23分進入周某房間，對周某實施了強制猥褻行為，於23時43分離開。王某文第三次進入周某房間是受另外一名身在杭州同事所託，向該同事證實周某已入睡後離開；第四次進入周某房間是取回遺忘的雨傘後離開。

去年9月6日，山東省濟南市槐蔭區人民檢察院依法偵查阿里女員工被侵害事件後，犯罪嫌疑人實施的強制猥褻行為不構成犯罪，不批准逮捕。警方則改以《治安管理處罰法》一般猥褻行為裁處拘留15天結案，由於王某文已被拘留28天，當天釋放。

8月4日，周某再次報警稱：「7月27日晚上就餐時因醉酒被人猥褻。」經查證，7月27日21時29分，周某因飲酒過多欲嘔吐時，張某陪其一起走出包間，在返回包間途中張某對周某實施了強制猥褻行為。7月28日7時許，周某與張某聯繫，告知房間號碼。隨後，張某到達周某所住酒店，敲門進入周某房間後，對周某實施了強制猥褻行為。

此外，通過大量證人證言等證據，未發現周某被迫出差情況。經查實，7月27日當晚，王某文、張某、周某等6人飲用近5瓶白酒，就餐期間無人強迫飲酒，周某飲用白酒約350毫升。