科法斯2022年第二季度貿易風險報告出爐，科法斯認為，疫情及俄烏衝突加劇全球經濟惡化，且全球經濟面臨停滯性通膨的威脅，估計未來18個月的全球經濟活動將明顯放緩。

科法斯在報告中指出，經濟活動的放緩和停滯性通膨風險變得越來越明顯。大多數成熟國家經濟體第一季度的增長資料低於預期。此外，歐元區GDP已連兩個季度呈微弱增長態勢，法國甚至下降了0.2％。這是因為在購買力下降的背景下，家庭消費支出隨之降低。美國的經濟活動也有所放緩，主要受到對外貿易和製造業難以補充庫存的影響。隨著俄烏衝突的經濟影響逐漸顯露，這些資料愈發令人擔憂。

科法斯說，鑒於通膨加速、經濟主體預期惡化，以及全球金融形勢收緊，成熟國家經濟體第二季度的經濟活動並無明顯改善，新興國家經濟體的情況則更為糟糕。雖然現在斷言全球經濟進入停滯性通膨狀態可能還為時過早，但目前的一些信號正在印證這一觀點。

正因複雜的環境，科法斯在第二季下調了19個國家的評級，包括16個歐洲國家（特別是德國、西班牙、法國和英國），僅上調了2個國家的評級（巴西和安哥拉）。在行業層面，總共下調76次，充分表明這些連續的衝擊已蔓延至所有行業，包括能源密集型行業（石化、冶金、紙品等）和那些與信貸週期直接相關的行業（建築）；然被上調只有9次。