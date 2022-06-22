朱海君先是擔任本屆入圍名單公布記者會的揭獎嘉賓，日前體典禮入圍影片的配音。（台視提供）

第33屆金曲獎將於7月2日在高雄巨蛋登場，距離頒獎典禮倒數10天，主辦單位特地邀請5位「南台灣」出生且曾榮獲金曲獎的歌手，擔任頒獎典禮入圍影片的配音，包含Leo王、許富凱、朱海君、羅文裕、葛西瓦，共耗時兩天、錄製了27個獎項。「金曲歌王」Leo王將獻聲「最佳華語男歌手獎」、「年度歌曲獎」等大獎，他自稱剛開始錄製的時候有點緊張，但也笑說：「我還滿喜歡當聲優的。」

去年奪下「最佳台語男歌手獎」的許富凱，今年受邀參與配音，因為害怕搞砸而反覆聽往年的入圍影片揣摩發聲，其中配音到英文名稱時表示：「感覺自己好像重返學校上英文課，一直重複練習，比在學校上課還認真。」金曲台語歌后朱海君先是擔任本屆入圍名單公布記者會的揭獎嘉賓，再來又錄製典禮入圍影片的配音，讓她直言：「整個過程根本就是水深火熱，緊張到要瀕臨崩潰了。」恰巧這次要替自己入圍的 「最佳台語女歌手獎」配音，被問到是否有特別「用力」，朱海君自信表示：「因為已經有擔任揭獎嘉賓時表情管理的經驗，這次聲音控管，我想內心的小澎湃應該是沒有被發現吧！」

首次參與入圍配音的羅文裕，收到邀約時則嗨喊：「主辦單位真的是我肚子裡的蛔蟲，怎麼知道我很想配音！」去年二度拿下「最佳客語歌手獎」的羅文裕，今年則為該獎項獻聲，他笑說：「很像別人在吃米粉，我在喊燙。」這次看著別人緊張，自己也很有參與感，能用聲音為入圍者加油打氣，是很幸福的事。另外，曾以「BOXING」團員身分榮獲第26屆金曲獎最佳新人獎的原住民歌手葛西瓦接到配音邀約的當下，心裡則是懷疑：「我中文這麼不標準真的可以嗎？」不僅如此，英文的魔王關卡也讓他崩潰直呼：「英文發音真的是太難了啦！都會不小心卡住或變成山地腔」聲稱配音過程有如在上「正音班」。

《第33屆金曲獎頒獎典禮》的典禮轉播主視覺也在今日同步釋出，視覺團隊再度找來MixCode混合編碼操刀，以金曲33視覺主軸「熱」加以延伸，主題訂為「熱力質變」，以「顯現音樂能量」為企圖，透過熱成像手法捕捉音樂所散發的能量波長，將原本存在但不可見的紅外線，化為流動且具渲染力的可視光，並將「33」以波形呈現，期待透過不斷形變、無法被單一定義的「金曲33」，帶領熱愛音樂的人們一起尋找屬於自己的音樂樣貌。