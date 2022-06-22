南韓股市周三再次下跌，跌幅逼近3%。主要經濟體的央行展現鷹派貨幣政策，使得衰退的擔憂加劇，投資人紛紛選擇避開風險資產。韓元兌美元跌到近13年新低。

周三南韓KOSPI指數收跌66.12點或2.74%，為2342.81點。交易量為溫和的5億2087萬股，價值約8.5兆韓元(約65.4億美元)。

機構投資人和外資分別賣超853億韓元和3206億韓元；散戶則買超3767億韓元。

受華爾街隔夜上漲影響，韓股開盤良好，但是隨著對升息和衰退的擔憂，打壓了投資人信心。

Mirae資產證券分析師Seo Sang-young說，投資人信心非常的低落，對衰退的擔憂，降低了風險偏好。

南韓股市普遍下挫，科技股領跌。

市場領頭羊三星電子跌1.54%，報5.76萬韓元。SK海力士跌3.15%，報9.22萬韓元。

電池製造商樂金能源解決方案跌2.91%，報40.1萬韓元。樂金化學跌2.64%，報55.3萬韓元。

韓元匯率跌3.7韓元，為1美元兌1297.30韓元，為2009年7月以來新低。